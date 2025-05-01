Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо»

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».

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«Динамо» ранее в четверг объявило об отставке Марцела Лички с поста главного тренера. Во вторник «бело‑голубые» уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В МИР РПЛ за четыре тура до конца чемпионата «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Гусев возглавил «бело‑голубых» до конца текущего сезона. Ранее 47‑летний специалист был ассистентом в штабе Лички.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В мае 2024 года благодаря попаданию «Динамо» в топ‑3 в РПЛ контракт Лички автоматически был продлен до конца сезона‑2024/25.