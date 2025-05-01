Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо»

Матч ТВ

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо»
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«Динамо» ранее в четверг объявило об отставке Марцела Лички с поста главного тренера. Во вторник «бело‑голубые» уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В МИР РПЛ за четыре тура до конца чемпионата «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Гусев возглавил «бело‑голубых» до конца текущего сезона. Ранее 47‑летний специалист был ассистентом в штабе Лички.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В мае 2024 года благодаря попаданию «Динамо» в топ‑3 в РПЛ контракт Лички автоматически был продлен до конца сезона‑2024/25.

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