Тренер и игрок «Интера» получили дисквалификацию за связи с мафией

Футболист итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу и главный тренер команды Симоне Индзаги получили дисквалификацию на один матч национального чемпионата по делу о связях фанатов команд с организованной преступностью. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на прокуратуру города Милан.

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Источник утверждает, что Чалханоглу и Индзаги общались с главой фанатского движения «Интера» Марко Фердико о дополнительных билетах на финал Лиги чемпионов 2023 года, где команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:1. В сентябре 2024 года Фердико и еще 18 человек были арестованы по обвинению в различных преступлениях, в том числе в связи с мафией.

Отмечается, что тренер и футболист сотрудничали со следствием — это позволило им получить отстранение всего на один матч. Также «Интер» получил штраф в размере €70 тыс.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.