Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик

Футбольный болельщик Мануэль Касерес Артесеро ( по прозвищу Маноло-барабанщик) умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Football Espana.

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По информации источника, несколько дней назад Артесеро положили в больницу из-за респираторных проблем. Сборная Испании по футболу на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выразила соболезнования родственникам фаната.

Сборная Испании назвала Артесеро одним из самых преданных фанатов. Фаната посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы, однако не смог поехать в 2022 году в Катар из-за проблем с бронированием отеля.

Ранее умер старейший болельщик московского «Спартака» Отто Фишер. Ему было 102 года.