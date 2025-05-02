Аршавин рассказал, за счет чего «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» психологически лучше готов к победе в Российской премьер-лиги (РПЛ), чем год назад, передает Metaratings.ru.

«Ситуация для «Зенита» сложнее, чем год назад, потому что «Краснодар» другой. Они психологически стали лучше готовы. Тем более всего четыре тура до конца», — сказал Аршавин.

В 26-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо», а главный преследователь, петербургский «Зенит», сыграл вничью с динамовцами московскими.

За четыре игры до окончания первенства у коллектива Мурада Мусаева 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» встретится с «Пари НН»..