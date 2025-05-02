Дзюба обновил свой рекорд по голам среди российских футболистов

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба забил 240-й гол в карьере в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги с махачкалинским "Динамо" и обновил свой рекорд по мячам среди российских футболистов.

Дзюба отличился на 74-й минуте встречи. На данный момент счет в матче 1:0 в пользу "Акрона".

9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими "Крыльями Советов", вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За "Акрон" Дзюба выступает с сентября 2024 года. По ходу карьеры футболист также выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".