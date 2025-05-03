Бывший тренер «Спартака» потерял сознание во время матча

Тренер «Торино» Паоло Ваноли потерял сознание во время матча 35-го тура чемпионата Италии против «Венеции». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист поднялся со скамейки, пообщался с защитником своей команды Гильермо Марипаном, а затем резко упал. Через несколько секунд он поднялся с помощью персонала команды. Тренеру хотели оказать первую помощь врачи, однако Ваноли показал, что с ним все в порядке, и остался на скамейке.

Матч завершился со счетом 1:1. «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице серии А, набрав 44 очка.

Ваноли возглавлял московский «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022-го.