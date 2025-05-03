Бубнов отреагировал на слухи о возможном переходе Соболева из «Зенита» в «Фенербахче»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.

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«Аренда Соболева в Турцию? Пишут про «Фенербахче». Стамбульцы — известный клуб. В Еврокубках играют. Пускай попробует. Если Соболев там выиграет конкуренцию, то Дзюба пускай отдыхает. У него в Турции не получилось. Это лучше, чем сидеть в «Зените», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.