"Локомотив" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче РПЛ, выпустив 11 россиян в старте

Футболисты московского "Локомотива" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с "Оренбургом" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

В составе "Локомотива" гол забил Сергей Пиняев (57-я минута). У "Оренбурга" отличился Алексей Татаев (66). На 65-й минуте полузащитник "Локомотива" Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 77-й минуте у "Оренбурга" произошла замена вратаря: вместо Богдана Москвичева, получившего травму ноги и покинувшего поле на носилках, вышел Николай Сысуев.

Впервые в XXI веке в стартовом составе "Локомотива" на матч чемпионата России вышли 11 российских футболистов. Рекордсменом по числу матчей с 11 россиянами в стартовом составе чемпионата России является воронежский "Факел" (28 игр). В четвертый раз в XXI веке 11 россиян вышли на поле с первых минут у московских команд: дважды столько россиян в составе выпускало "Торпедо" (оба раза - в 2022 году), один раз - "Динамо" (в 2015 году).

"Локомотив" набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 18 очками идет на предпоследнем, 15-м месте. В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 11 мая, "Оренбург" днем ранее примет подмосковные "Химки".