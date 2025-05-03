«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Баварии» на 90+5-й минуте и отсрочил чемпионство мюнхенцев

В Лейпциге на одноимённом стадионе завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» в драматичной игре сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (3:3).

© Чемпионат.com

Примечтельно, что после первого тайма «РБ» вёл 2:0 после голов Беньямина Шешко и Лукаса Клостермана. Во второй половине «Бавария» смогла забить дважды за минуту усилиями Эрика Дайера и Майкла Олисе. А на 83-й минуте Лерой Зане вывел гостей вперёд. Однако на 90+5-й минуте Юсуф Поульсен сравнял счёт и лишил «Баварию» досрочного чемпионства. Для 34-го титула команде Венсана Компани была нужна победа.

Примечательно, что лидер гонки бомбардиров текущего сезона Бундеслиги форвард «Баварии» Гарри Кейн пропускал этот матч.