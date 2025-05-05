Предсказан исход противостояния «Барселоны» и «Интера»

Испанская «Барселона» сумеет взять верх над итальянским «Интером» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший футболист сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов.

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«Первый матч, конечно, всех восхитил — 3:3 результативная игра, интрига. Но давайте так, «Интер» первый забил, и, наверное, какой-то шанс у них был. Я думаю, что «Барселона» фаворит в этом матче. Слишком уж ярко играет атакующая, средняя линия», — констатировал Пименов.

Первая встреча этих команд, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 3:3. Самый быстрый гол в истории полуфиналов этого турнира забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам уже на 30-й секунде. Удвоил преимущество итальянцев Дензел Дюмфрис на 21-й минуте, однако «Барселона» сравняла счет еще до перерыва: на 24-й минуте забил Ламин Ямаль, а на 38-й — Ферран Торрес. На 64-й минуте Дюмфрис оформил дубль, однако уже через минуту автогол на свой счет записал вратарь «Интера» Ян Зоммер.

Ответная встреча в этой паре состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.