«Барселона» одержал тяжелую победу над «Вальядолидом»

В Вальядолиде на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб уступил «Барселоне» со счётом 1:2.

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Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте благодаря голу Ивана Санчеса. Именитые гости смогли отыграться лишь на 54-й минуте усилиями Рафиньи. Победу же каталонцам принёс гол Фермина Лопеса Мартина на 61-й минуте.

Таким образом, «Барселона» сделала ещё один шаг на пути к чемпионству, набрав 79 очков. У преследующего её мадридского «Реала» 72 очка, однако на одну игру меньше. До конца чемпионата каталонцам осталось провести четыре матча, «Реалу» — пять.

«Вальядолид» остался с 16 очками и занимает последнее место, уже лишившись даже теоретических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.