Черчесов может возглавить московский «Локомотив»

Российский специалист Станислав Черчесов является главным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» в случае отставки Михаила Галактионова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Сам Галактионов не собирается подавать в отставку с поста главного тренера, его контракт действует до следующего лета. С большой долей вероятности все решения о будущем тренера будут приняты после окончания сезона.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 46 очков. Сегодня, 3 мая, москвичи не смогли обыграть дома главного аутсайдера РПЛ «Оренбург» (1:1).