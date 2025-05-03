Галактионов объяснил, почему в стартовом составе "Локомотива" выпустил 11 россиян

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему команда в матче 27-го тура РПЛ с "Оренбургом" вышла чисто российским составом.

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"Мы на этом не акцентировали внимание. Выбор будет отдаваться ребятам, которые на сегодняшний день готовы и сильнее, вне зависимости от их паспорта", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" 3 мая на своем поле провёл матч 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с "Оренбургом". Встреча завершилась вничью 1:1.

Благодаря этому результату "железнодорожники" набрали 46 очков и продолжили занимать шестое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Михаила Галактионова 11 мая в гостях сыграет против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.