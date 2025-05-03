Гол Распадори помог «Наполи» обыграть «Лечче» в Серии А

«Наполи» на выезде победил «Лечче» в матче 35‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Лечче и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 24‑й минуте забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

Матч был приостановлен более чем на пять минут после того, как болельщики хозяев поля в знак протеста забросали стадион фейерверками, выкрикивая оскорбления.

«Наполи» не проигрывает на протяжении девяти матчей в Серии А. Команда набрала 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Интер» на шесть очков. У миланской команды игра в запасе. «Лечче» с 27 очками идет 17‑м.

В следующем матче «Наполи» 11 мая примет «Дженоа», «Лечче» в этот же день на выезде встретится с «Вероной».

В других матчах игрового дня также победили гости. «Комо» обыграл «Парму» (1:0), «Удинезе» оказался сильнее «Кальяри» (2:1).

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