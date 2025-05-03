«Арсенал» уступил «Борнмуту» (1:2) в 35-м туре АПЛ.

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Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте счет открыл хавбек хозяев Деклан Райс.

На 67-й отличился защитник Дин Хейсен после вброса аута в исполнении Энтойна Семеньо. На 75-й форвард Эванилсон Барбоза вывел гостей вперед после розыгрыша углового.

«Арсенал» остается на втором месте, имея 67 очков. «Борнмут» идет 8-м, имея 53 балла.