"Краснодар" обыграл "Рубин" в 27-м туре РПЛ

Футболисты "Краснодара" дома со счетом 2:1 обыграли казанский "Рубин" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (5-я минута, с пенальти) и Витор Тормена (40). У "Рубина" отличился Илья Рожков (83).

"Краснодар" продлил серию побед до трех матчей, команда лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком. Второе место занимает петербургский "Зенит" (54 очка), который в 27-м туре примет "Пари Нижний Новгород" 4 мая. "Рубин" занимает седьмое место, набрав 39 очков.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с московским ЦСКА 10 мая, "Рубин" на следующий день примет "Ростов".