«Интер» с минимальным преимуществом обыграл «Верону»

«Интер» дома обыграл «Верону» в матче 35‑го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0. Гол на 9‑й минуте с пенальти забил полузащитник «Интера» Кристьян Асллани.

«Интер» прервал двухматчевую серию поражений в Серии А. Команда набрала 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая идущему на первом месте «Наполи» три очка. «Верона» с 32 очками идет 15‑й.

В следующем матче «Интер» 11 мая сыграет на выезде с «Торино», «Верона» в этот же день примет «Лечче».

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