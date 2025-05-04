ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с 54-м днем рождения

ЦСКА в своём телеграм-канале поздравил бывшего тренера команды Леонида Слуцкого с 54-летием.

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«Поздравляем с днём рождения экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом семь трофеев!» — написано в телеграм-канале армейцев.

Слуцкий занимал должность главного тренера ЦСКА с 2009 по 2016 год. За этот период под его руководством красно-синие трижды стали чемпионами России, а также по два раза выиграли Кубок и Суперкубок России.

С декабря 2023 года российский специалист возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа». После 10 матчей чемпионата Китая команда Слуцкого набрала 23 очка и на текущий момент занимает второе место.