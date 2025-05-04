Месси прервал четырехматчевую серию без голевых действий, забив в игре МЛС

37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прервал серию без результативных действий из четырёх матчей, отметившись голом во встрече МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1). Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 67-й минуте игры.

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Всего в нынешнем сезоне 37-летний игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 20 млн.