Стало известно о сожалении Клоппа из-за отказа «Реалу»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет, что отказался возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщается на странице Madrid Universal в соцсети X со ссылкой на издание Marca.

Как стало известно источнику, две недели назад Клопп отказал испанцам, сославшись на то, что не уверен в своем желании вернуться к тренерской работе. Затем он передумал, но оказалось поздно, так как «Реал» уже сделал выбор в пользу другого специалиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен покинуть клуб. Основным кандидатом на его замену называется наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015-го по 2024-й. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.