«Зенит» досрочно отозвал из аренды молодого вратаря

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев досрочно вернется в петербургский клуб из аренды в «Оренбурге», сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

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Вчера, 3 мая, Москвичев получил травму в матче «Оренбурга» против московского «Локомотива» (1:1).

Голкиперу было диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

Восстановление вратаря пройдет в Петербурге под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

В нынешнем сезоне 21-летний Богдан Москвичев провел за «Оренбург» 22 матча и пропустил 43 гола (2 игры - на ноль). Его высоко оценивал наставник «газовиков» Владимир Слишкович и публично хвалил.