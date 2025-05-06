«МЮ» рассматривает вариант с приобретением вратаря сборной Сербии

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 28-летнему вратарю «Торино» и сборной Сербии Ване Милинкович-Савичу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «манкунианцы» добавили голкипера в шорт-лист на данную позицию. Первые контакты между сторонами уже состоялись.

Отметим, что ранее Милинкович-Савич уже находился в структуре «Юнайтед». Сербский голкипер стал игроком «красных дьяволов» в 2014 году и покинул клуб в 2016-м.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.