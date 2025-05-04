26-летнего фаната зарезали во время драки болельщиков «Интера» и «Аталанты»

26-летний болельщик был зарезан во время драки фанатов «Интера» и «Аталанты».

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Инцидент произошел прошлой ночью в Бергамо. Согласно первоначальной информации, две группы болельщиков – «Аталанты», в которую входил убитый, и «Интера», в которую входил парень, нанесший ему ножевое ранение, – устроили ссору в баре, которая затем продолжилась на улице в районе стадиона.

Сообщается, что Риккардо Кларис был убит ножевым ранением в спину. Смертельный удар нанес 19-летний Якопо Де Симоне, который, по-видимому, вмешался, чтобы защитить своего брата, также участвовавшего в драке. Де Симоне сдался властям, его допрашивают местные карабинеры. Лезвие и рукоятка керамического ножа были найдены недалеко от тела.

На место происшествия были отправлены машины скорой помощи, однако для Клариса уже ничего нельзя было сделать. Свидетель рассказал, что видел, как лежащему на земле парню оказывали помощь, но полиции на месте еще не было.

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Другой сосед ночью услышал, как кто-то кричал: «Грязный, мерзкий фанат Интера», а затем «вызовите скорую помощь».