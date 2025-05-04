Мбаппе забил 36 голов за «Реал» в дебютном сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 34-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Таким образом, на счету французского футболиста 36 голов в официальных играх за «сливочных».

В случае, если Мбаппе забьёт ещё один гол в нынешнем сезоне в составе «Королевского клуба», то он повторит рекорда бывшего игрока «Реала» Ивана Саморано, который в своём дебютном сезоне за «сливочных» (сезон-1992/1993) отметился 37 мячами.