Нападающий «Ахмата»: ничья с ЦСКА — закономерный результат

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил «Матч ТВ», что ничья с ЦСКА в 27‑м туре МИР РПЛ является закономерным результатом.

© ФК «Ахмат»

В воскресенье «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА — 1:1. Грозненцы набрали 24 очка и занимают 13‑е место в турнирной таблице.

— Считаю, что ничья — справедливый результат. У нас были моменты, что забить еще один гол, ЦСКА точно так же мог еще отличиться. По моментам у армейцев, может быть, было на полтора момента больше, в плане ударов в створ и так далее. Но скажу, что по игре результат закономерный.

— Ваша реакция на быстрый пропущенный гол?

— Хорошо, что пропустили в начале матча. Если бы это произошло в начале второго тайме или на 70–80 минуте, нам было бы очень тяжело отыграться, — сказал Мелкадзе «Матч ТВ».

В следующем туре команда Сергея Ташуева сыграет 11 мая на выезде с «Акроном».

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