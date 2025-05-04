«Существует только первое место»: сезон «Спартака» назвали провальным

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему сезон для московского «Спартака» можно назвать провальным.

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Его слова приводит РИА Новости.

«Для болельщиков» Спартака» отсутствие трофеев — это провальный сезон. Но третье место, как и первое, не дает права играть где-то (в нынешних условиях). Для «Спартака» существует только первое место. Поэтому в моем понимании третье место — это тоже провал», — заявил он.

4 мая «Спартак» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

При этом клуб еще продолжает выступление в Кубке России. Красно-белые сыграют в финале Пути регионов с «Ростовом».