Дуглас Сантос: До последнего будем верить в победу «Зенита» в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" будут до последнего бороться и верить в завоевание чемпионского титула Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос.

"Зенит" по итогам 27 туров набрал 57 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла.

"Мы верим в победу в чемпионате, - сказал Сантос. - Как бы ни было трудно, мы будем продолжать верить до последнего и сделаем все возможное в каждой игре, чтобы в конце концов получить счастливый финал".

В следующем туре "Краснодар" сыграет в гостях против московского ЦСКА, "Зенит" встретится на выезде с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 10 мая.