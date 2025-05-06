Испанский «Реал» стал самым дорогим клубом в мире по оценке CNBC

Мадридский «Реал» занимает первое место среди самых дорогих футбольных клубов мира, сообщает американский телеканал новостей бизнеса CNBC.

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Оценка рыночной стоимости испанского клуба составляет 6,7 миллиарда долларов.

На втором месте в данном рейтинге находится английский «Манчестер Юнайтед» с оценкой в 6 миллиардов долларов, а третью строчку занимает испанская «Барселона» с показателем в 5,65 миллиарда долларов.

Топ‑10 списка выглядит следующим образом:

1. «Реал» (Испания) — 6,7 миллиарда долларов,

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 6 млрд,

3. «Барселона» (Испания) — 5,65 млрд,

4. «Ливерпуль» (Англия) — 5,4 млрд,

5. «Манчестер Сити» (Англия) — 5,2 млрд,

6. «Бавария» (Германия) — 5,1 млрд,

7. «ПСЖ» (Франция) — 4,55 млрд,

8. «Арсенал» (Англия) — 4 млрд,

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,55 млрд,

10. «Челси» (Англия) — 3,5 млрд.