Защитник «Факела» намерен продолжить карьеру в «Ростове»

Защитник "Факела" Игорь Калинин рассказал о намерении вернуться в "Ростов" по окончании текущего сезона РПЛ.

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"У меня еще год контракта с "Ростовом", вернусь туда. Больше в аренду ездить не буду, хочу доказывать. Считаю, что как минимум не хуже тех, кто там есть. Вернусь и буду доказывать свою состоятельность", - сказал Калинин "РБ Спорт".

Калинин проводит за "Факел" третий сезон подряд на правах аренды из "Ростова". Его контракт с ростовским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее защитник также выступал за "Урал", московское "Динамо", "Рубин" и "Краснодар".