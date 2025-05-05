Асхабадзе — о словах Дзюбы: «Его спровоцировали»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил «Матч ТВ», что не пошел бы в воронежский клуб на месте нападающего Артема Дзюбы.

Ранее после матча 24‑го тура МИР РПЛ Дзюба заявил, что Асхабадзе «зарубил» его потенциальный трансфер в «Факел», и отправил на камеру воздушный поцелуй. В сентябре 2024 года форвард подписал контракт с тольяттинским «Акроном».

— После матча с «Акроном» Дзюба в микст‑зоне передал вам привет.

— Артем бы не передавал мне привет, если бы не было провокационного вопроса со стороны журналиста.

— Как вы эту ситуацию восприняли?

— Я знаю Артема давно. Никаких разговоров со стороны тогдашнего главного тренера Пятибратова на тот момент, что он хочет видеть Дзюбу в команде, не было. Этот вопрос не ко мне. Если журналист где‑то прочитал вброс, что Артем должен был оказаться здесь, то лично главный тренер со мной на эту тему не разговаривал ни разу.

— То есть вы не рассматривали Артема?

— Мы могли рассматривать кого угодно. Но мы понимаем свои возможности. Я бы на месте Дзюбы сам бы сюда не пошел. В его возрасте получать минимальные деньги, играть на искусственном газоне с закрытым аэропортом — эта ситуация была бы неразрешима. А то, что Дзюбу спровоцировали, а он ответил в своей манере — окей. Бог всем судья, — сказал Асхабадзе «Матч ТВ».

«Факел» набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Игоря Шалимова примет московский «Локомотив» 11 мая.

36‑летний Дзюба в текущем сезоне провел 21 матч и забил десять голов. Весной форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола (240 голов) и в истории сборной России (31 гол).

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