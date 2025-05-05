Аленичев рассказал, что помешало «Спартаку» победить «Факел»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал нулевую ничью красно-белых в выездной встрече 27-го тура РПЛ против «Факела».

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«Думаю, что только отсутствие Барко сказалось. Считаю, что он не только ключевой игрок в нашей комнате, а один из лучших, если вообще не лучший игрок нашего чемпионата», — заявил Аленичев «Матч ТВ».

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). После этого результата красно-белые потеряли математические шансы на то, чтобы в текущем сезоне завоевать золотые медали чемпионата России — с 51 очком они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.