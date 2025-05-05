Выступление «Спартака» в текущем сезоне РПЛ назвали провалом

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о выступлении «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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«Что касается чемпионата, то да, это полный провал. Да, был хороший отрезок, но у «Спартака» до сих пор нет четкого основного состава, многие решения по ходу матчей вызывают недоумение. Как будто тренерский штаб, включая главного тренера, иногда не понимают, что делают! Не сказать, что игроки прибавляют индивидуально или как команда в целом, есть сомнения», – приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Корнеев заявил, что московский клуб потратил огромные деньги в зимнее трансферное окно, но не на позиции, которые нуждались в усилении. Также Корнеев отметил, что «Спартаку» сгладить результаты в текущем сезоне поможет только победа в Кубке России.

4 мая «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и потерял математические шансы на победу в текущем сезоне чемпионата России. После 27 туров РПЛ столичный клуб с 51 очком располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от «Краснодара», лидирующего в чемпионате, составляет 10 баллов.

В Кубке России «Спартак» дошел до финала Пути регионов, где сыграет с «Ростовом».