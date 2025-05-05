Дзюба, Сергеев, Сперцян, Гладышев и Роша номинированы на приз лучшему игроку апреля в РПЛ
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.
По итогам апреля на звание Winline игрока месяца претендуют:
Ярослав Гладышев («Динамо») – 4 матча, 4 гола;
Иван Сергеев («Крылья Советов») – 4 матча, 4 гола;
Артем Дзюба («Акрон») – 4 матча, 3 гола, 1 ассист;
Эдуард Сперцян («Краснодар») – 4 матча, 2 гола;
Виллиан Роша (ЦСКА) – 4 матча, 1 ассист.
Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.