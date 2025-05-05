Стали известны номинанты на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

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По итогам апреля на звание Winline игрока месяца претендуют:

Ярослав Гладышев («Динамо») – 4 матча, 4 гола;

Иван Сергеев («Крылья Советов») – 4 матча, 4 гола;

Артем Дзюба («Акрон») – 4 матча, 3 гола, 1 ассист;

Эдуард Сперцян («Краснодар») – 4 матча, 2 гола;

Виллиан Роша (ЦСКА) – 4 матча, 1 ассист.

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.