Орлов: Соболев в матче с «Пари НН» мог забить пять голов

Известный журналист и футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН» (2:1).

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«Зенит» довольно долго не мог распечатать ворота «Пари НН». Хотя Соболев мог, наверное, пять забить. Пять! В итоге оформил дубль. Ну и то хорошо. Помог команде, помог Сергею Богданычу, принес важную победу», – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В матче 27-го тура чемпионата России Соболев отметился двумя забитыми голами, что помогло петербургскому клубу одержать волевую победу над «Пари НН».

Всего в текущем сезоне РПЛ Соболев провел за сине-бело-голубых 20 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 7,5 млн евро.

«Зенит» официально объявил о покупке Соболева у «Спартака» в конце августа. Нападающий заключил с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 10 млн евро.