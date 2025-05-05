Карпин высказался о силе сборной Нигерии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с «Матч ТВ» оценил уровень команды Нигерии, с которой россияне сыграют на следующем сборе.

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Товарищеский матч сборных России и Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

— Нигерия — самый сильный соперник за последнее время?

— Я бы поставил ее в один ряд с Сербией. Не сказал бы, что нигерийцы слабее сербов или наоборот, — сказал Карпин «Матч ТВ».

Сборная Нигерии занимает 43‑е место в рейтинге ФИФА. В прошлом году команда вышла в финал Кубка африканских наций, где уступила сборной Кот‑д’Ивуара со счетом 1:2.

После игры с африканской сборной команда Валерия Карпина отправится в Минск. Встреча с Белоруссией пройдет 10 июня.