Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

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По информации источника, в качестве заявителя в документах указан Акинфеев Игорь Владимирович, а заявка была подана в Роспатент 29 апреля.

В нынешнем сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.