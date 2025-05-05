«Реал» согласовал пятилетний контракт с Александер-Арнольдом

Мадридский «Реал» согласовал с английским защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом пятилетний контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

По информации источника, в данный момент испанцы подготавливают документы для завершения перехода футболиста сборной Англии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александер-Арнольд присоединится к «Реалу» в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Контракт воспитанника «Ливерпуля» с английским клубом истекает 30 июня 2025 года. Сегодня, 5 мая, футболист официально объявил об уходе из команды АПЛ.

Ещё одна стратегия «Реала» заключается в том, чтобы английский защитник присоединился к команде до начала клубного чемпионата мира — 2025. Напомним, турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля текущего года.