Глушаков: «Краснодар» объективно больше заслуживает чемпионство

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков оценил борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ. По мнению экс-игрока красно-белых, «Краснодар» больше заслуживает победу в чемпионате России, нежели его главный конкурент в лице «Зенита». В последних трёх турах чемпионата России «быки» сыграют с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит» ждут игры с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Ахматом».

© Чемпионат.com

«В принципе, у «Краснодара» сейчас будут тяжёлые матчи, с тем же «Динамо» в последнем туре. Но я думаю, что они всё же должны выиграть чемпионство и не дотянуть до последнего матча, не повторив историю, которая была в прошлом сезоне. «Краснодар» объективно больше заслуживает чемпионство, так как на всей дистанции прошёл ровно», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. Действующий чемпион России — «Зенит».