Деменко предположил, как «Локомотиву» стоит поступить с Галактиновым

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможное увольнение Михаила Галактионова с поста главного тренера столичного «Локомотива».

«Мне нравится этот тренер. Он довольно быстро вписался в РПЛ. Это молодой специалист, который будет расти дальше и набираться опыта. За прошедший год он окреп, руководству «Локомотива» не стоит горячиться, им нужно оставить Галактинова на следующий сезон», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали о возможном увольнении Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

Михаил Галактионов работает в московском «Локомотиве» с 13 ноября 2022-го года. С «железнодорожниками» 40-летний тренер провел 95 матчей, одержал 51 победу и потерпел 23 поражения (21 ничья).

Московский «Локомотив» располагается на 6 строчке с 46 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (61), петербургский «Зенит» идет на 2-ом месте (57).

В 28-ом туре московский клуб сыграет с воронежским «Факелом». Игра пройдет 11-го мая в 16:30 по мск.