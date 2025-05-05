Президент «Динамо» Вл назвал причину, по которой избил футболиста

Президент и главный тренер клуба «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер поделился подробностями относительно резонансной ситуации с футболистом Антоном Мухиным. Ранее сообщалось, что между ними произошла ссора в бане, после которой Сандлер якобы нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга, он обратился в правоохранительные органы.

© Чемпионат.com