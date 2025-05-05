Бывший спортдир «Спартака» назвал претензии к Станковичу

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ, надо ли оставлять главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и лишился математических шансов на чемпионство. Красно-белые занимают четвертое место.

– Пусть руководители решают. Они внутри лучше знают. В «Спартаке» хотят его оставить. Если руководство и тренер договорятся, то Станкович останется, – отметил Шикунов.

– Почему руководство «Спартака» настроено сохранить Станковича?

– После приглашения Станковича результаты у клуба были удачные, но весну «Спартак» провалил. Сейчас они внутри выясняют, что получилось, а что они сделали не так. Явно есть ошибки. Внутри клуба все понимают, но пока не озвучивают. Пишут, что со Станковичем ведут переговоры. Все решат руководители «Спартака».

– Можно ли сказать, что при Станковиче «Спартак» тактически ослаб и потеря очков весной это показывает?

– После ухода Абаскаля «Спартак» окреп. Команда при Станковиче провела осень на высоком уровне, показывала хорошие матчи и влезла в борьбу за золото. Все надеялись, что «Спартак» поборется за чемпионство, а оказалось, что никакой борьбы нет. Сейчас команде, дай бог, третье место занять. Наверное, сейчас весь акцент у «Спартака» на Кубок России.

– Какие претензии можно предъявить Станковичу по итогам этого сезона?

– Неправильная подготовка была зимой, вопросы к комплектации состава… Тут много факторов.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Недавно появилась информация, что «Спартак» хочет продлить соглашение с сербским специалистом до лета 2028 года.