«Ливерпуль» готов был сделать Трента самым высокооплачиваемым защитником в АПЛ.

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Сегодня 26-летний игрок объявил об уходе из клуба на правах свободного агента в конце сезона.

В марте 2024 года в «Ливерпуле» произошли кадровые назначения на управленческих позициях: Майкл Эдвардс получил должность директора по футбольным вопросам в Fenway Sports Group, которая владеет клубом, а спортивным директором стал Ричард Хьюз.

По информации The Athletic, Хьюз сразу же связался с представителями Трента, а в конце апреля 2024 года начались переговоры о новом контракте. Первое предложение было сделано до конца того же месяца.

Об интересе со стороны «Реала» уже было известно, и защитник сомневался, что «Ливерпуль» действительно хочет его удержать. Эти опасения были развеяны в последующие месяцы благодаря предложениям, которые сделал Хьюз.

Александер-Арнолд стал бы самым высокооплачиваемым защитником в Премьер-лиге и одним из самых высокооплачиваемых в мировом футболе, но к тому времени он уже рассматривал перспективу переезда в Испанию.