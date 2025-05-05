«Спартак» не примет участия в чемпионате и Кубке России по пляжному футболу в 2025 году

Пляжный футбольный клуб «Спартак» объявил, что не будет участвовать в чемпионате и Кубке России в 2025 году из‑за финансовых проблем.

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«Спартак» был основан в 2011 году. В прошлом сезоне чемпионата России московская команда дошла до финала, где уступила петербургскому «Кристаллу».

— Данное решение обусловлено отсутствием необходимого финансирования для полноценного участия в соревнованиях и реализации задач, которые ставит перед собой такой клуб, как «Спартак». Глубоко сожалеем о сложившейся ситуации и понимаем, как это может расстроить наших болельщиков и партнеров. В данный момент идет активная работа над поиском решений для стабилизации текущего положения. Клуб и детско‑юношеские команды продолжают функционировать в полном объеме. Ведутся переговоры по трудоустройству наших футболистов на этот сезон. О дальнейших планах по возобновлению соревновательной деятельности команды будет объявлено дополнительно, как только появится конкретная информация. «Красно‑белые», мы ценим ваше понимание и поддержку в этот непростой период. Вернемся сильнее! — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Спартака».

«Спартак» — трехкратный серебряный призер чемпионата России, финалист Кубка страны.