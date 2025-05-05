В ФНЛ прокомментировали претензии «Урала» к работе арбитров

В пресс‑службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщили «Матч ТВ», что организация заинтересована в том, чтобы соревнования под ее эгидой проходили корректно и честно.

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В воскресенье «Урал» на выезде проиграл «Родине» со счетом 2:3. В компенсированное к матчу время Евгений Марков забил третий мяч «Урала», однако после этого арбитры отменили взятие ворот, усмотрев игру рукой в своей штрафной у форварда Мартина Секулича перед началом атаки. В итоге в ворота «Урала» был назначен пенальти, Папе Гуэйе его не реализовал, но затем забил с добивания. В понедельник екатеринбургский клуб выступил с заявлением, в котором обратился к руководству Российского футбольного союза (РФС) и ФНЛ с просьбой ответить на вопросы относительно судейства в матче 31‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги против «Родины».

— ФНЛ ознакомилась с обращением футбольного клуба «Урал» по итогам матча 31‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги «Родина» — «Урал» и относится к нему, а также к упомянутым эпизодам с максимальной серьезностью. В соответствии с нормами, клубу необходимо направить официальное заявление в ЭСК РФС для проведения проверки работы арбитра, что и было рекомендовано «Уралу» в рабочем разговоре президента ФНЛ Наиля Измайлова и президента «Урала» Григория Иванова. Лига максимально заинтересована в том, чтобы соревнования под эгидой ФНЛ проходили честно и качественно. Со своей стороны готовы оказать необходимое содействие в рамках установленных процедур и обеспечить взаимодействие сторон. Все решения должны приниматься на основе экспертной оценки и в строгом соответствии с регламентирующими документами, — сообщили в пресс‑службе ФНЛ «Матч ТВ».

«Родина» набрала 44 очка и занимает 7‑е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги, «Урал» проиграл второй матч кряду и с 50 баллами идет 5‑м.

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