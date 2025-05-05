«Урал» выступил с заявлением о судействе в матче с «Родиной»

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» опубликовала официальное заявление по итогам матча 31 тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

© Чемпионат.com