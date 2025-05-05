В «Факеле» рассказали, что довольны работой Шалимова
Спортдир «Факела» Кирилл Котов рассказал, что в клубе довольны работой главного тренера Игоря Шалимова.
«В эмоциональном плане, в тактическом плане. Работой Шалимова мы довольны», – цитирует Котова «РБ Спорт».
Под руководством Шалимова «Факел» провел 5 матчей, 3 из которых завершились поражениями. Дважды воронежцы сыграли вничью.
Ранее Шалимов работал в «Урале». Находился без работы 3 года.
После 27 туров «Факел» занимает последнюю строчку в РПЛ. До зоны стыковых матчей осталось 7 очков.