В «Факеле» рассказали, что довольны работой Шалимова

Спортдир «Факела» Кирилл Котов рассказал, что в клубе довольны работой главного тренера Игоря Шалимова.

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«В эмоциональном плане, в тактическом плане. Работой Шалимова мы довольны», – цитирует Котова «РБ Спорт».

Под руководством Шалимова «Факел» провел 5 матчей, 3 из которых завершились поражениями. Дважды воронежцы сыграли вничью.

Ранее Шалимов работал в «Урале». Находился без работы 3 года.

После 27 туров «Факел» занимает последнюю строчку в РПЛ. До зоны стыковых матчей осталось 7 очков.