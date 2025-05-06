Абаскаль оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил шансы красно-белых на победу в Фонбет Кубке России. В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с «Ростовом».

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— В этом сезоне у «Спартака» единственная цель — Кубок России. Как оцените шансы на победу в турнире?

— Думаю, они достаточно велики. В конце концов, когда ты усиливаешься и инвестируешь такие средства в состав, чтобы стать более конкурентоспособным, ты должен стремиться к титулам. И сейчас «Спартак» очень близок к победе, — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».

Гильермо Абаскаль работал главным тренером московского «Спартака» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024 года. За это время команда под его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/2023. На момент назначения 33-летний Абаскаль стал одним из самых молодых тренеров в истории клуба.