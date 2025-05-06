Медведев раскрыл, как «Зениту» стать чемпионом

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как сине-бело-голубым выиграть чемпионат России в этом сезоне.

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«Высшей математики тут нет, простая арифметика — осталось три игры, отставание от «Краснодара» составляет четыре очка. Это означает, что для того, чтобы претендовать на чемпионство, нельзя терять самим очки и смотреть, как будет играть «Краснодар». У них три тяжёлые игры — ЦСКА, который борется за медали, «Оренбург», который сохраняет возможность на стыковые матчи, и заключительный матч с московским «Динамо», которое, думаю, держит обиду за прошлый сезон, когда «Краснодар» лишил «Динамо» чемпионства. Нас ждёт очень интересное завершение сезона», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. Действующий чемпион России — «Зенит».