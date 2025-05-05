Беларусь разгромила Гватемалу в матче ЧМ по футзалу

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Гватемалу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась с разгромным счётом 12:3.

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Покер у победителей оформили сразу два игрока — Игорь Бриштель и Анатолий Рябко. Два гола забил Вадим Богач, по одному мячу забили Олег Гапон и Владимир Устинович.

Сборная Беларуси выиграла все матчи группового этапа, набрала девять очков и занимает первое место в группе А. Гватемала с тремя очками — на третьей строчке. В другом матче группы сыграют сборные Японии и Сейшельских Островов. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.