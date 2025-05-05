Адиев рассказал, как опыт работы в сборной Казахстана помогает ему в «Химках»

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев рассказал, что его работа в российском клубе и в сборной Казахстана схожа необходимостью принимать эффективные решения в кратчайшие сроки.

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Адиев был назначен и. о. главного тренера «Химок» в середине апреля. С 2022 по 2024 год специалист возглавлял сборную Казахстана.

— Работа в клубе и сборной разная. Однако в «Химках» мне в какой‑то мере помогает опыт работы в сборной Казахстана. Там тоже нужно было принимать решения с листа, которые приведут к результату, потому что нет времени на подготовку. Я пришел на месяц — надо правильно оценить текущую ситуацию и принять решения, чтобы это дало нам результат, — сказал Адиев «Чемпионату».

После 27 туров МИР РПЛ «Химки» с 25 очками занимают 12‑е место. В следующем матче команда 10 мая на выезде встретится с «Оренбургом».

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